Boeing cancela compra de área comercial da Embraer

247 - A Boeing desistiu do acordo de US$ 4,2 bilhões com a Embraer para comprar área de aviação comercial da fabricante brasileira. Fontes próximas às negociações informam que a Embraer não cumpriu condições mínimas e necessárias. A reportagem é do jornal O Globo.

A Embraer também se recusou a estender o prazo de 24 de abril para fechar o acordo que exige da Boeing a compra de 80% das atividades da área de aviação comercial brasileira, aponta a reportagem.

Analistas disseram que outro fator pode estar associado aos problemas financeiros que a Boing enfrenta. A maior fabricante de aviões dos Estados Unidos pediu U$ 60 bilhões em garantias de empréstimos do governo para o setor.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.