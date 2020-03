Bolsa abre e despenca 4%. BC torra reservas para segurar dólar

Banco Central atua forte no câmbio e queima reservas para conter alta explosiva do dólar edit

247 com Infomoney - Ibovespa tem forte queda nesta sexta-feira (6) e perde o patamar dos 100 mil pontos, com queda de 4,20% enquanto o Banco Central vende reservas para tentar segurar a alta do dólar.

Às 10h30 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa tinha perdas de 4,20%, aos 97.944 pontos. O dólar comercial recua 0,17%, cotado a R$ 4,6424 na compra e R$ 4,6431 na venda, após mais uma leilão de swaps do Banco Central, com 40 mil contratos. Por outro lado, o dólar futuro para abril sobe 1,03%, para R$ 4,663.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 tem forte alta de 13 pontos-base, a 4,57% e o DI para janeiro de 2023 avança 15 pontos-base a 5,25%. O DI mais longo, para janeiro de 2025, operava com ganhos de 15 pontos a 6,17%.

A sexta assiste novo dia de pânico nas bolsas internacionais. Na Ásia, os mercados despencaram com o aumento do número de casos do coronavírus na Coreia do Sul e o medo de uma crise econômica mundial.

As bolsas europeias também recuam, com o avanço da doença na Alemanha e na França, enquanto nos Estados Unidos, que chegaram a 233 casos na manhã de hoje, empresas como o Facebook e a Microsoft recomendam aos empregados que evitem sair de casa e trabalhem em home office. O número de casos do coronavírus superou 98 mil, informou na manhã de hoje o mapa interativo do Hospital Johns Hopkins, de Baltimore (EUA).