Bolsa de valores brasileira é a que mais caiu no mundo

Além do coronavírus, o mercado brasileiro é penalizado pela falta de ações do governo federal. A Bovespa registrou uma queda de 52% em dólar em relação ao mês de janeiro

Infomoney - A bolsa brasileira sofreu o maior impacto negativo com o coronavírus entre os mercados no mundo ao registrar uma queda de 52% em dólar em relação ao mês de janeiro, segundo aponta levantamento feito pelo banco americano Goldman Sachs.

Esse é o pior bear market (mercado de baixa), que é definido como uma queda superior a 20%, para a bolsa desde a grande crise financeira de 2008.

Além disso, o real foi a quarta moeda que mais se desvalorizou no período, com desvalorização de 22%, sendo cotada atualmente acima dos R$ 5. A desvalorização só não é maior do que a do peso mexicano, do rublo russo e da coroa norueguesa.

