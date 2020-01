Bolsa cai e petróleo dispara no mercado futuro após ataque iraniano

Enquanto a bolsa sinaliza baixa, o petróleo do tipo West Texas Intermediate já saltava para US$ 65,46 o barril, com alta de 4,4% na Bolsa de Nova York, após o ataque do Irâ a base dos EUA edit

247 com informações de agências - A tensão após a retaliação do governo iraniano contra bases dos EUA no Iraque já refletiu no mercado financeiro. O mercado futuro na bolsa de Nova York e as ações das bolsas asiáticas caíram na noite desta terça-feira (7) após o bombardeio iraniano.

Futuros do S&P 500, que reúne ativos da NASDAQ e NYSE, chegaram a cair 1% após a divulgação das informações e seguem em baixa.

Já o Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, caiu a -2,16% por volta de 21h40, horário de Brasília.

O petróleo, por sua vez, subiu. O petróleo do tipo West Texas Intermediate já saltava para US$ 65,46 o barril, com alta de 4,4% na Bolsa de Nova York.