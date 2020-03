Bolsa cai mais de 4% e dólar chega a R$ 5,07

Principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa tinha queda de 4,46% por volta das 10h50. Com valor de R$ 5, o dólar comercial operava em alta de 0,91% edit

247, com Reuters - Principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa tinha queda de 4,46%, aos 64.075,07 pontos, por volta das 10h50. O dólar comercial operava em alta de 0,91%, a R$ 5,073 na venda.

Na sexta-feira, Ibovespa à caiu 1,85%, a 67.069,36 pontos, na sexta-feira, acumulando uma perda de 18,88% na semana, pior resultado semanal desde 10 outubro de 2008.

Nesta segunda-feira, no Brasil, o Banco Central reduziu a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo de 25% para 17%, prevendo uma liberação de 68 bilhões de reais na economia a partir do dia 30 de março.

Também o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou medida que autoriza instituições financeiras a captarem por meio de depósitos a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).