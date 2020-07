Bolsa de criptomoedas Coinbase prepara listagem de ações, dizem fontes

A Coinbase iniciou preparativos para lançar ações no mercado, em uma operação que pode ocorrer ainda este ano e que tornará a empresa a primeira grande bolsa norte-americana de criptomoedas a abrir capital edit

Por Anirban Sen e Joshua Franklin e Anna Irrera

(Reuters) - A Coinbase iniciou preparativos para lançar ações no mercado, em uma operação que pode ocorrer ainda este ano e que tornará a empresa a primeira grande bolsa norte-americana de criptomoedas a abrir capital, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

A companhia pode buscar o IPO neste ano ou início de 2021, disseram as fontes. A empresa ainda não registrou pedido junto à SEC, mas tem negociado a contratação de bancos de investimentos e escritórios de advocacia para assessorá-la, disseram as fontes.

Um representante da Coinbase afirmou que a empresa não comenta rumores ou especulações de mercado.

Apesar da SEC já ter afirmado que algumas moedas digitais podem ser consideradas como ativos financeiros e estarem sujeitas à regulação, o órgão de fiscalização dos mercados norte-americanos ainda não publicou diretrizes específicas sobre a maioria das criptomoedas.

Uma das fontes afirmou que a Coinbase, que foi avaliada em mais de 8 bilhões de dólares na última rodada de captação privada, realizada em 2018, está avaliando abrir o capital por meio de uma listagem direta em vez de por via oferta pública inicial de ações (IPO).

Em uma listagem direta, a empresa não vende novas ações como ocorre em um IPO e investidores atuais não ficam presos por restrições contra venda dos papéis após a estréia no mercado.

Criada em 2012, a Coinbase é uma das plataformas de criptomoedas mais conhecidas no mundo e tem mais de 35 milhões de usuários que negociam uma variedade de moedas, incluindo bitcoin, ethereum e XRP.

Entre os investidores da companhia estão a bolsa de valores de Nova York, BBVA e o ex-presidente do Citigroup Vikram Pandit.

