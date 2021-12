Bolsa de Valores caminha para queda anual em 2021

Apoie o 247

247 - A bolsa de valores brasileira deverá amargar em 2021 a primeira queda anual em 6 anos. O Ibovespa, o principal índice de ações da B3, fechou o penúltimo pregão do ano aos 104.107 pontos, acumulando na parcial do ano uma perda de 12,53%.

No pregão de quarta-feira (29), o Ibovespa fechou em queda de 0,65%, aos 104.864 pontos. A queda em 2021 é atribuída à piora das expectativas para a economia brasileira, com inflação fora do controle e taxa de juros nas alturas, informa o G1.

O Brasil está assolado por fenômenos econômicos indicativos de uma crise extensa e profunda. A inflação, juros e dólar em alta devem fazer o Brasil ter pior desempenho entre as maiores economias do mundo no próximo ano. O cenário aponta para turbulências.

