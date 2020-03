Bolsas continuam em queda na Ásia e sobem na Europa. Bilionários perdem US$ 78 bilhões

A pandemia do novo coronavírus, as medidas de contenção e o temor de uma recessão global seguem afetando os mercados pelo mundo. Enquanto as bolsas na Europa ensaiam uma recuperação, na Ásia, o cenário é de queda edit

247 - A pandemia do novo coronavírus, as medidas de contenção e o temor de uma recessão global seguem afetando os mercados pelo mundo. Enquanto as bolsas na Europa ensaiam uma recuperação nesta sexta-feira (13), na Ásia, o cenário é de queda.

Com o tombo das bolsas da véspera, as 20 pessoas mais ricas do mundo perderam em um único dia US$ 78 bilhões.

Além disso, a companhia aérea Norwegian Air anunciou que cancelará 4 mil voos e demitirá temporariamente cerca de metade de seus funcionários.

Veja os principais destaques do dia, como informa o Portal G1.