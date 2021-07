Bolsocaro: Petrobrás anuncia aumentos na gasolina, diesel e gás de cozinha

247 - A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira (5) novos reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.

Segundo o comunicado a companhia, a gasolina subirá 6,3%, o diesel, 3,7% e o gás de cozinha ficará 5,9% mais caro a partir desta terça-feira (6).

Se acordo com a Petrobrás, nas distribuidoras o preço do gás de cozinha subirá R$ 0,20 por quilo, para R$ 3,60. Já gasolina e diesel subirão R$ 0,16 e R$ 0,10 por litro, para R$ 2,69 e R$ 2,81.

É o décimo-quinto aumento consecutivo no preço do gás de cozinha nas refinarias da Petrobras. Desde o início do governo Bolsonaro, o produto vendido pela estatal acumula alta de 66%.

