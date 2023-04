Bolsonarista Flávio Rocha elogia decisão do governo Lula de taxar varejistas chinesas

"Não pode colocar bola de ferro no pé de alguns players e deixar outros livres, leves e soltos. Houve correta interpretação da lei", defendeu o empresário edit

247 - O empresário bolsonarista Flávio Rocha, proprietário da Riachuelo, mostrou satisfação com a medida tomada pelo governo Lula (PT) que vai encerrar a isenção de impostos sobre encomendas de até US$ 50. Esta decisão afetará principalmente as compras feitas em lojas online asiáticas, como Shein, Shopee e Aliexpress, que se tornaram populares entre os brasileiros.

"Não pode colocar bola de ferro no pé de alguns players e deixar outros livres, leves e soltos. Houve correta interpretação da lei, o que vai trazer equilíbrio concorrencial sem impedir o consumidor brasileiro de ter acesso a esses produtos”, avaliou o empresário à Veja.

O objetivo do governo é combater a sonegação fiscal por empresas de comércio eletrônico e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação. Segundo o Ministério da Fazenda, já existe uma tributação de 60% sobre o valor das encomendas, porém, a cobrança não está sendo efetiva.

“As empresas brasileiras tinham uma bola de ferro na perna esquerda, outra na direita e uma bigorna na cabeça e ainda ouvíamos que tínhamos que correr porque a China ia nos pegar. Estamos prontos para correr, mas que seja justo”, conclui Rocha.

