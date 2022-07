Bolsonaristas buscam se apropriar do PIX após banqueiros defenderem democracia

Lideranças bolsonaristas associaram o apoio de banqueiros à democracia no Brasil ao fato de o PIX ter sido obra do governo Bolsonaro, o que não é verdade edit

Apoie o 247

ICL

247 - O apoio de banqueiros à democracia no Brasil vem causando a fúria de líderes bolsonaristas.

Roberto Setubal, Pedro Moreira Salles e Candido Bracher, do Itaú Unibanco, assinaram um manifesto em defesa da democracia que está sendo preparado pela Faculdade de Direito da USP e por entidades e representantes da sociedade civil, informou Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A assinatura representa o abandono de Jair Bolsonaro pela elite financeira do país, que se beneficiou do golpe contra Dilma Rousseff e das consequentes reformas neoliberais.

Nas redes sociais, ganhou força a tese de que os banqueiros estariam se posicionando por conta do PIX. O sistema de transações, segundo bolsonaristas, reduziu drasticamente o lucro dos bancos privados, o que levou à oposição desse grupo ao atual governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, apesar de ter sido implementado no governo Jair Bolsonaro, o Banco Central iniciou o processo de criação do PIX durante o governo Michel Temer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Banqueiros assinam carta em defesa das urnas e da "democracia".



Não precisa explicar, é só ligar os pontos dos prints abaixo.@JairBolsonaro manda um abraço por PIX pra eles.



Lembrando que o custo do PIX é R$0,00 - causando prejuízo BILIONÁRIO para banqueiros. pic.twitter.com/9mAEZDYFys CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 26, 2022

Mas os beneficiários, presidente, as dezenas de milhões de beneficiários do PiX vão assinar o manifesto deles também, no dia da eleição, apoiando o seu nome. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 26, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE