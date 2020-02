Bolsonaro acelera entreguismo na área de engenharia

Jair Bolsonaro, que ontem fez uma live para assistir a fala de Donald Trump, decidiu abrir de vez o mercado brasileiro de engenharia e infraestrutura para empresas internancionais, que não precisarão nem mesmo ter filiais no Brasil edit

247 – Os engenheiros brasileiros estão em maus lençois. Depois que as empresas brasileiras de construção foram dizimadas pela Lava Jato, Jair Bolsonaro, que se apresenta como presidente nacionalista, não apresentou nenhum plano para recuperar o setor. Ao contrário. Sua proposta é escancarar a abertura do setor para firmas internacionais, que não precisarão nem mesmo ter filiais no Brasil.

"A gestão Jair Bolsonaro prepara uma medida para permitir que empresas estrangeiras disputem licitações e sejam fornecedoras do governo sem a necessidade de uma filial brasileira. A medida, na visão do Ministério da Economia, vai facilitar a participação de grupos internacionais também em obras de infraestrutura —como em rodovias, ferrovias e aeroportos. Hoje, a legislação exige que uma empresa ou até mesmo uma pessoa física represente juridicamente a companhia estrangeira na licitação", informa reportagem de Fábio Pupo e Bernardo Caram, publicada na Folha de S. Paulo.

Ontem, Jair Bolsonaro fez uma live para assistir discurso de Donald Trump, reafirmando sua submissão e seu compromisso com os interesses do líder estadunidense.