Bolsonaro agora defende 'viés social' para a Petrobrás sem ter essa visão

Enquanto faz parte de um governo que defende o avanço estrangeiro na exploração do pré-sal, Jair Bolsonaro afirmou que "uma estatal, seja ela qual for, tem que ter uma visão de social". A declaração, em Foz do Iguaçu (PR), foi uma tentativa de justificar a indicação do general Joaquim Silva e Luna para a presidência da empresa edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira (25) a troca de comando na Petrobrás e disse não admitir que um presidente de uma estatal a dissocie do seu aspecto social.

"Uma estatal, seja ela qual for, tem que ter uma visão de social, não podemos admitir uma estatal com um presidente que não tenha essa visão. Previsibilidade: temos que ter, temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro, o nosso governo prima por isso", afirmou durante evento na Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR).

Na última sexta-feira (19), Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna, atual presidente da Itaipu Binacional, no lugar de Roberto Castello Branco para a presidência da Petrobrás. Luna foi ministro da Defesa no governo Michel Temer.

Na segunda-feira (22), as ações da Petrobrás caíram mais de 19%, com a ação PETR3 em baixa de 19,48%, a R$ 21,85, na primeira hora de pregão.

Em seu discurso, Bolsonaro falou em "visão social", mas foi e continua sendo favorável ao neoliberalismo do ministro Paulo Guedes (Economia) no sentido de deixar a exploração do petróleo a cargo de estrangeiros.

A troca de comando

O governo Bolsonaro está sendo pressionado por causa da inflação. Desde janeiro, o preço da gasolina e do diesel acumulam altas de 34,7% e 27,7%, respectivamente.

Bolsonaro já havia dado sinais de que poderia demitir Castello Branco, quando disse: "algo vai acontecer na Petrobrás".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.