Bolsonaro anuncia desestatização dos portos de Santos e Vitória em 2022

247 - Jair Bolsonaro utilizou o Twitter na manhã deste domingo (9) para anunciar que dará continuidade à sua agenda de privatizações ao longo de 2022.

Na mensagem, ele diz que serão desestatizados os portos de Santos e Vitória que, juntos, leiloados, "irão gerar mais de 37 mil empregos e mais de R$ 2 bilhões em investimento!". O chefe do governo federal, no entanto, mente até quando crê ser notícia boa para seu campo: ao dizer que os portos irão criar 37 mil empregos, ele tenta enrolar trouxas. Os dois portos já empregam mais gente do que isso, e não serão ampliados para agregar tamanho contingente a mais. O que ocorrerá será mera transferência do contingente empregado para a administração de quem vencer os leilões de privatização.

Por se tratar de ano eleitoral, Bolsonaro pode encontrar muitas dificuldades no Congresso para avançar com pautas de privatizações, visto que muitos políticos preferem evitar temas polêmicos para garantir a reeleição.

- Em 2022, teremos as primeiras desestatizações portuárias da história, passo importantíssimo para o setor. O Porto de Santos e o Porto de Vitória serão leiloados e, juntos, irão gerar mais de 37 mil empregos e mais de R$ 2 bilhões em investimento!@MInfraestrutura @tarcisiogdf pic.twitter.com/aAtP3ZFY1p — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 9, 2022

