Bolsonaro aprova resolução sobre preço de energia de Angra 3

A resolução, em meio ao processo de privatização da Eletrobras, estabelece que o preço da energia elétrica produzida por Angra 3 será o resultante dos estudos do BNDES, considerando a viabilidade econômico-financeira do empreendimento edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - Jair Bolsonaro aprovou a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que estabelece diretrizes para a definição do preço da energia elétrica a ser comercializada pela usina nuclear Angra 3, da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras.

A resolução, em meio ao processo de privatização da Eletrobras, estabelece que o preço da energia elétrica produzida por Angra 3 será o resultante dos estudos do BNDES, considerando a viabilidade econômico-financeira do empreendimento tendo em vista o custo de capital próprio de 8,88% ao ano, em termos reais, o longo do contrato de comercialização.

Um dos passos para a privatização da Eletrobras é a segregação de ativos como Angra 3, que deverão formar uma nova estatal, juntamente com a hidrelétrica de Itaipu.

PUBLICIDADE

"A edição da referida resolução é requisito necessário para a continuidade do processo de conclusão e consequente exploração de Angra 3... ", disse a Presidência da República, em nota.

A íntegra da Resolução nº 23/2021 encontra-se disponível no Diário Oficial da União.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE