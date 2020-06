Bolsonaro autoriza reajuste de até 5,2% nos preços dos medicamentos

247 - Depois de suspender por dois meses, o governo federal autorizou nesta segunda-feira (1) o reajuste de até 5,21% nos preços de medicamentos para 2020. A informação é do portal UOL.

O aval para o aumento foi publicado na noite de segunda em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU), em decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e as empresas já podem aplicá-lo. "As empresas produtoras de medicamentos poderão ajustar os preços de seus medicamentos em 31 de maio de 2020, nos termos desta resolução", diz o ato.

