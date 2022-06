Bolsonaro avalia pedir a Biden redução de tarifas ao aço brasileiro criadas por Trump

Um dos argumentos para isso seria que as medidas atuais acabam beneficiando a Rússia edit

Sputnik Brasil - Bolsonaro pode pedir redução nas barreiras de importação ao aço brasileiro para os EUA utilizando como argumento o fato de que as normas atuais acabam beneficiando Moscou.

De acordo com a Folha de São Paulo, em seu encontro com Joe Biden, o presidente, Jair Bolsonaro (PL), poderá pedir ao líder norte-americano para retirar tarifas sobre chapas de aço produzidas no Brasil, uma medida protecionista criada pelo ex-presidente Donald Trump em 2018.

Segundo a mídia, um dos argumentos para isso é que as medidas atuais acabam beneficiando a Rússia.

O jornal relata que como medida protecionista, os EUA criaram uma sobretaxa de 25% ao aço importado, em uma norma chamada Seção 232.O Brasil, assim como alguns outros países, obteve uma cota de exportação de aço livre desta cobrança, e o pleito agora é que esse limite seja ampliado, extinto ou que o país pague uma alíquota menor, segundo diplomatas brasileiros envolvidos na preparação do encontro ouvidos pela Folha.

Um dos produtos mais exportados pelo Brasil são placas de aço semi-acabado, cuja cota atual é de 3,5 milhões de toneladas anuais.

A produção dessas placas usa carvão metalúrgico vindo dos EUA. Assim, a ampliação da cota levaria a um aumento de empregos também em estados norte-americanos como a Virgínia, que exporta US$ 400 milhões (R$ 1,9 bilhão) do material ao Brasil por ano, argumentam negociadores brasileiros.

Além do aço, a pauta da conversa entre os dois presidentes pode incluir a recuperação econômica pós-pandemia, insegurança alimentar e a crise climática, mas a lista final de tópicos será definida pelos dois, relata a mídia.

Sobre o encontro entre Biden e Bolsonaro, um representante da Casa Branca disse que é notório que há desentendimentos com o governo brasileiro, mas que a conversa deverá ser sincera e direta, já que os países possuem muitos interesses e preocupações em comum.

