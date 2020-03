Bolsonaro conduz militares a aventura perigosa, diz Merval Pereira

247 – "O presidente Bolsonaro está levando parte das Forças Armadas a uma aventura que não se sabe como terminará. A idéia equivocada de que haveria por parte dos militares disposição de controlar os ímpetos de Bolsonaro já foi há muito superada", diz o jornalista Merval Pereira, em sua coluna no Globo.

"Mesmo que se saiba que existe desconforto de parte dos militares com as posições do presidente em certos temas, sempre há um ingrediente ideológico que une as Forças Armadas", diz ele. "Por outro lado, a idéia de que existe um perigo de volta do PT ao governo se não for combatido diuturnamente é majoritária nas Forças Armadas, que vêem um real perigo comunista numa eventual volta da esquerda ao poder", afirma.

Ontem, no programa Bom Dia 247, o jornalista Breno Altman falou sobre o risco de um novo AI-5 no Brasil: