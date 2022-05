Bolsonaro critica lucros da Petrobrás e diz que estatal está 'gordíssima, obesa'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar a Petrobrás afirmando que a estatal está “gordíssima” em função dos lucros registrados. A fala de Bolsonaro foi proferida na quarta-feira (11), mesma data em que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi exonerado, e o novo responsável pela pasta, Adolfo Sachsida, defendeu a privatização da companhia.

Apesar da crítica, ele evitou abordar a possibilidade de mudar a política de preços da Petrobrás, baseada na variação cambial e no preço internacional do petróleo, maior responsável pela alta no preço dos combustíveis e com forte impacto sobre a inflação.

“A Petrobrás está gordíssima, tá obesa! Seu conselho e seus diretores poderiam, sim, reduzir a margem de lucro. A margem de lucro deles é na casa de 30%, já as outras petroleiras estão no máximo em 15%. Petrobrás, você é Brasil! Ou quem tá aí dentro não pensa no seu país? O povo tá sofrendo bastante com o preço do combustível”, disse Bolsonaro em entrevista ao Balanço Geral de Maringá (PR), de acordo com o Metrópoles.

