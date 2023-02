Bolsonaro critica Lula por desemprego usando dados negativos de seu próprio governo

"Em dezembro agora, praticamente com o governo outro assumindo, perdemos 430 mil empregos", disse Bolsonaro. Lula assumiu a Presidência no dia 1 de janeiro edit

247 - Durante palestra nesta sexta-feira (3) no evento Power of the People (Poder para o Povo), organizado pelo grupo de extrema direita Turning Point USA, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) tentou atacar o presidente Lula (PT). O problema é que, para isso, ele utilizou dados da economia brasileira registrados em dezembro de 2022, quando ele próprio - Bolsonaro - ainda estava na Presidência.

"Eu vou dar apenas um dado, um número, porque os números são incontestáveis. Vínhamos criando ao longo de 2022 uma média pouco acima dos 200 mil novos empregos por mês. Em dezembro agora, praticamente com o governo outro assumindo, perdemos 430 mil empregos. Geralmente essas pessoas são as mais pobres. Gostaria que fosse diferente, mas entendo que em janeiro teremos uma grande perda no número de empregos, e isso é muito para nós, no Brasil", declarou Bolsonaro, segundo o jornal O Globo.

De fato, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em dezembro passado as demissões superaram as contratações: foram 431.011 postos de trabalho desocupados. O presidente Lula apenas assumiu a Presidência no dia 1 de janeiro de 2023.

O grupo extremista Turning Point USA foi fundado por Charles Kirk. Ele tem 29 anos, é uma personalidade popular da extrema direita estadunidense e foi entusiasta das manifestações que resultaram na invasão ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021.

