Bolsonaro diz a investidores que vai acelerar privatizações e descarta retomada do auxílio emergencial

“Em 2021, vamos acelerar o calendário de privatizações e dar continuidade às medidas de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos, para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada", afirmou Jair Bolsonaro durante evento promovido por um banco edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (26), que irá acelerar os leilões de privatizações e concessões e voltou a indicar que o governo não deverá retomar o pagamento do auxílio emergencial pago aos trabalhadores devido à pandemia de Covid-19.

“Pretendemos acelerar os leilões de concessões e privatizações, em especial no âmbito do programa de parcerias de investimentos, o PPI, que tem um carteira de projetos estratégicos de longo prazo, baixo risco e com taxas de retornos atraentes e estáveis”, afirmou Bolsonaro durante evento promovido por um banco, segundo reportagem de O Globo.

“Em 2021, vamos acelerar o calendário de privatizações e dar continuidade às medidas de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos, para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada”, completou.

Declaração foi feita dois dias após o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, renunciar ao cargo e cobrar um maior envolvimento de Bolsonaro na privatização da estatal, que depende de aprovação de Congresso.

Ele disse, ainda estar comprometido com o teto de gastos e em uma referência ao pagamento do auxílio emergencial, Bolsonaro disse que "medidas temporárias” adotadas durante a pandemia não podem se tornar duradouras.

“No âmbito fiscal, manteremos firme o compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias, relacionadas com a crise, se tornem compromisso permanente de despesas” disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais