Bolsonaro diz que a gasolina pode ficar R$ 2 mais barata se o Congresso aprovar subsídio

Jair Bolsonaro também afirmou que o preço do diesel pode cair R$ 1 para o consumidor final edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, se o Congresso Nacional aprovar um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes, o preço da gasolina deve cair R$ 2 e o diesel, R$ 1 para o consumidor final.

"A previsão é cair por volta de R$ 2 o litro da gasolina, e cair por volta de R$ 1 o preço do diesel", disse Bolsonaro em entrevista à rádio CBN Recife.

O subsídio é uma forma de o governo conter alta nos preços em ano eleitoral, uma medida que, se aprovada, valerá por seis meses, para compensar a política de Preços de Paridade de Importação. De acordo com a PPI, o valor de produtos derivados de petróleo muda conforme o preço do dólar no mercado internacional, o que tem penalizado milhões de brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE