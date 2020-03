Bolsonaro diz que Estados e municípios devem pagar encargos trabalhistas de empresas fechadas pela pandemia

"Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc, que for obrigado a fechar o seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do Executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, tá ok? ", disse Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (27) edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a pressionar governadores e prefeitos que resistem em afrouxar as medidas de isolamento, recomendas pelas autoridades de saúde como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, ao afirmar que Estados e municípios podem ser responsabilizados pelos pagamentos dos encargos trabalhistas das empresas que forem obrigadas a fechar.

“Tem um artigo na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que diz que todo empresário, comerciante, etc, que for obrigado a fechar o seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do Executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, tá ok? ", disse Bolsonaro nesta sexta-feira (27), na saída do Palácio do Planalto.

Ainda segundo Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) iria reaver o isolamento imposto à população e determinar a reabertura do comércio a partir da próxima semana. Ibaneis, porém, nega o recuo. "Eu li uma notícia que dizia que o Ibaneis vai abrir tudo segunda-feira, é isso? Olha a minha cara de tristeza aqui", disse Bolsonaro.

Bolsoanro disse que leu a notícia na imprensa, mas não existem reportagens sobre o assunto. Uma fake news, porém, circula em correntes de WhatsApp. “O que tenho dito desde o início é que estamos analisando a todos os momentos as curvas de infecção e seguindo as orientações dos especialistas. No momento não existe nenhum indicativo que chegamos ao pico da infecção", emendou.