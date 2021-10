Bolsonaro diz que vai decidir sobre auxílio emergencial e preço do diesel nesta semana

Segundo o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB), a prorrogação do auxílio emergencial por 60 dias até que um novo programa social definitivo e maior que o Bolsa Família é “só uma possibilidade” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro afirmou, durante a abertura do evento Jornada das Águas, na cidade de São Roque de Minas (MG), nesta segunda-feira, 18, que vai decidir sobre a extensão do auxílio emergencial e a questão do preço do diesel ainda esta semana, informou o Metrópoles.

“Se Deus quiser, nós resolveremos esta semana a extensão do auxílio emergencial. Como devemos resolver, também esta semana, a questão do preço do diesel. As soluções não são fáceis, mas nós temos obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo”, afirmou em discurso.

No entanto, Bolsonaro não deu detalhes sobre valores nem o dia exato em que divulgará as informações.

PUBLICIDADE

Auxílio emergencial

Segundo o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB), a prorrogação do auxílio emergencial por 60 dias até que um novo programa social definitivo e maior que o Bolsa Família é “só uma possibilidade”.

O auxílio emergencial está chegando ao fim e o governo Bolsonaro tem buscado uma forma de turbinar os programas sociais, diante das eleições de 2022. Uma das possibilidades é lançar o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família (do PT) em novembro, após os últimos pagamentos do auxílio emergencial.

PUBLICIDADE

O programa, porém, depende da aprovação da reforma do IR (Imposto de Renda).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE