Bolsonaro e Guedes autorizam Caixa e Banco do Brasil a deixarem a Febraban por críticas ao governo

247 - Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizaram que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil se desfiliem da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que representa as instituições financeiras. De acordo com o jornal O Globo, a iniciativa partiu do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A razão para a saída está ligada ao fato da Febraban ter aderido a uma nota da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) que condenava a “escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas". Guimarães teria entendido que o documento era uma espécie de recado a Bolsonaro em função dos constantes ataques feitos por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF). Adesfiliação deve ser oficializada no dia da publicação do manifesto elaborado pela Fiesp.

Ainda conforme a reportagem, “Caixa e BB tentaram convencer a Febraban a não endossar a nota da Fiesp, mas o conselho da entidade com voto da maioria dos grandes bancos privados aprovou a adesão. Os dois bancos públicos ameaçaram, então, se retirar. A ideia da desfiliação deve se confirmar se a nota pública sair com o nome da Febraban entre as entidades que apoiam o documento da Fiesp”.

