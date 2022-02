"Bolsonaro é um líder tóxico, Lula aponta esperança e Moro não diz nada", afirma João Pacífico

Autor do livro "Seja líder como o mundo precisa", o empresário João Pacífico falou sobre as características dos líderes políticos e empresariais edit

247 – O empresário João Pacífico, sócio-fundador do Grupo Gaia e também uma das personalidades mais influentes do mundo corporativo, concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, sobre o livro "Seja líder como o mundo precisa", que ele está lançando pela editora Harper Collins. Na obra, ele fala sobre as características dos líderes nas empresas e também nos ambientes políticos. "Bolsonaro é, sem dúvida, um líder tóxico. Se fosse presidente de uma empresa, não duraria dois dias", diz ele. "Lula, por sua vez, é um líder humano, que leva esperança, enquanto Sérgio Moro não lidera e é péssimo comunicador", pontua.

Na entrevista, ele fala sobre um tipo muito comum de chefe. "Líder tóxico é aquele que é nocivo a outras pessoas", afirma. "O fator preponderante é a falta de consciência ou de modelos positivos", acrescenta. Pacífico critica empresas que carregam culturas corporativas voltadas apenas para os resultados. "A cultura Ambev é nociva desde sempre", afirma. "Toda empresa nasceu para fazer algo. Ela precisa de resultado, mas não existe apenas em função disso. O propósito de uma empresa deve responder à seguinte questão: por que você existe?".

Segundo ele, o líder ideal, deve buscar resultados, mas também ser compassivo. Ele também expressa sua preocupação com o trabalho remoto e diz que o fator mais importante para a felicidade humana é a qualidade dos relacionamentos – inclusive no trabalho. Assista a íntegra: