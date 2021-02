Bolsonaro envia ao Congresso projeto que prevê ICMS unificado no País para combustíveis

De acordo com o governo, a intenção é estabelecer uma "alíquota uniforme e específica". Seria um valor fixo e unificado em todo o País edit

247 - Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira (12) ao Congresso um projeto de lei complementar que propõe mudanças no cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis.

De acordo com o governo, a intenção é estabelecer uma "alíquota uniforme e específica". Seria um valor fixo e unificado em todo o país.

O Planalto afirmou que o objetivo é fazer o ICMS não variar mais em razão de mudanças no preço do combustível ou de variações do câmbio.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne as secretarias de Fazenda dos estados, analisará a proposta.

