Bolsonaro fala em 'apagar a luz' e 'tomar banho rápido' após aumento da tarifa de energia

247 - Jair Bolsonaro falou para os brasileiros "apagarem a luz" e "tomarem banho mais rápido" diante de aumento de tarifa de energia no país, durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais, nesta quinta-feira, 3.

Nesta terça-feira, 1, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) restabeleceu a bandeira vermelha 2 para dezembro. A tarifa sofre acréscimo de R$ 6,243 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos.

"Eu apago todas as luzes do Palácio ao Alvorada, não tem o por quê. Tenho certeza que você que está em casa pode apagar uma luz agora. A gente pede que apague uma luz para evitar desperdício, toma banho um pouquinho mais rápido", disse.

"Estávamos esperando as chuvas no final de outubro e começo de novembro, mas não vieram. Acho que estão sinalizando para os próximos dias uma chuva", afirmou.

Ao mesmo tempo, a pandemia do novo coronavírus, que causou uma grande crise econômica, volta a explodir no Brasil e o governo pretende cortar o auxílio emergencial (que já foi reduzido) no final de dezembro.

O conhecimento liberta. Saiba mais