Bolsonaro faz conta absurda de matemática para chegar a 'crescimento' de 9% do PIB

Para Bolsonaro, a queda de 4,1% no PIB de 2020 com a expectativa de crescimento de 5% em 2021 resulta em um saldo de crescimento de 9%, o que não é verdade. Pela conta, o saldo seria inferior ao obtido nos dois anos do governo Temer edit

247 - Jair Bolsonaro fez uma conta matemática absurda nesta quinta-feira (21) para embasar sua afirmação de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teria um saldo positivo de crescimento de 9% entre 2020 e 2021.

Para o chefe do governo federal, a queda de 4,1% do PIB em 2020, maior tombo desde o início da série histórica atual do IBGE, somada à alta de 5% neste ano, com base em expectativas do mercado financeiro, resultaria em um "milagre" de 9% de crescimento nos dois anos.

"Alguns projetam um crescimento de 5% positivo esse ano... Se 5% é positivo e o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. É um milagre. É uma coisa inacreditável", disse ele à Rádio Jovem Pan Itapetininga.

Se confirmada a expectativa do mercado de 5%, o crescimento real do PIB dos últimos dois anos será de menos de 1%, inferior ao resultado obtido nos dois anos do governo do ex-presidente Michel Temer.

