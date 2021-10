Bolsonaro faz pronunciamento para dizer que Guedes não sairá do cargo

A declaração foi dada após o presidente se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em meio a rumores de que o chefe da economia estaria demissionário edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou um pronunciamento à imprensa, na tarde desta sexta-feira (22/10), para reforçar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, permanece no cargo. Depois de quatro demissões na equipe econômica do governo, interlocutores apontaram uma possível demissão de Guedes, o que foi descartado pelo chefe do Executivo durante discurso.

“É uma pessoa que conheci bem antes da eleição. Nós nos entendemos muito bem e tenho confiança absoluta nele e ele também entende as aflições que o governo passa e ele assumiu em 2019, fez o melhor trabalho naquele ano e nossa economia estava indo muito bem, quando começou 2020 a questão da pandemia”, disse Bolsonaro, que foi ao Ministério da Economia encontrar-se com o ministro.

O presidente também se pronunciou quanto ao pagamento do Auxílio Brasíl, pauta que causou um vendaval na Economia. “Tem uma massa de pessoas que são os mais necessitado, hoje em dia em torno de 16 milhões de pessoas e que cujo ticket médio está na casa dos R$ 193 reais. A gente vê esse valor como insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade viemos estudando há meses essa questão onde chegou-se a um valor. Deixou claro, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura e nem queremos colocar em risco nada no tocante a economia”, completou.

