Bolsonaro fixa auxílio emergencial em R$ 300

247 - Jair Bolsonaro decidiu que o auxílio emergencial proposto pelo governo federal será, já a partir de setembro, de R$ 300, segundo O Antagonista.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia estipulado R$ 250 como valor máximo para o benefício.

O auxílio emergencial, que chegou a R$ 600 graças ao trabalho a oposição no Congresso Nacional no início da pandemia, alavancou as pesquisas acerca da popularidade de Bolsonaro. Agora o Planalto investe no programa para tentar se manter de bem com a população.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.