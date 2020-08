Bolsonaro inicia processo de privatização das loterias

Em mais um aceno ao desmonte do Brasil e suas riquezas, Jair Bolsonaro agora pretende privatizar as loterias. Medida poderá causar impacto em valores que atualmente são repassados para a saúde, educação, segurança e esportes edit

247 - Em mais um aceno ao desmonte do Brasil e suas riquezas, Jair Bolsonaro agora pretende privatizar as loterias. Atualmente, o banco Caixa Econômica Federal é a único que realiza o serviço de aposta.

Nesta quarta-feira (19), foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 10.467. Ele inclui o serviço público de loteria denominado “apostas de quota fixa” (e conhecido popularmente como loteria esportiva) no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e também no Programa Nacional de Desestatização (PND).

Segundo reportagem do portal Reconta ai, a partir de agora, inicia-se o processo para que o serviço de aposta possa ser oferecido pela iniciativa privada. Com isso valores das loterias, que são redistribuídos para investimento no país em áreas como saúde, educação, segurança e esportes, estão em risco de serem extintos.

“De maneira geral, o governo está entregando para uma empresa privada a possibilidade arrecadar um grande valor que seria investido em programas sociais e de investimento”, explica o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sérgio Takemoto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.