Bolsonaro insulta os pobres do país, ao falar sobre auxílio: 'se pagar R$ 5 mil por mês, ninguém trabalha mais'

Jair Bolsonaro iinsultou os pobres do país ao ironizar a pressão para prorrogar o auxílio emergencial. "No começo, foram R$ 600. Vamos pagar para todo mundo R$ 5 mil por mês, ninguém trabalha mais, fica em casa”, disse Bolsonaro a apoiadores edit

247 - Jair Bolsonaro isultou os pobres do país, que dependem do auxílio emergencial durantr a pandemia. ironizou a pressão para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial devido ao aumento dos casos de Covid-19 e afirmou a seus apoiadores nos portões do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (7) que se pagar “R$ 5 mil por mês, ninguém trabalha mais”.

“Qual país do mundo fez auxílio emergencial? Parecido foi nos Estados Unidos. Aqui alguns querem torná-lo definitivo. Foram quase 68 milhões de pessoas. No começo, foram R$ 600. Vamos pagar para todo mundo R$ 5 mil por mês, ninguém trabalha mais, fica em casa”, disse Bolsonaro a apoiadores, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Ele também criticou a possibilidade de que estados e municípios adotem lockdowns como forma de conter o avanço do coronavírus. “Se começar a fechar tudo de novo, vai quebrar o Brasil. O Brasil vai se empobrecer. Um país pobre, de famintos, a gente não sabe o que vai acontecer", afirmou.

