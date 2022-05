Bolsonaro minimiza disparada da inflação e culpa governadores por alta do custo de vida

“Lamentamos a perda do poder aquisitivo por essas questões: ‘a política do fica em casa e a economia a gente vê depois’ e também por uma guerra lá fora", disse Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a minimizar a disparada da inflação no país e responsabilizou governadores e prefeitos, que adotaram medidas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19, pela alta do custo de vida.

“Lamentamos a perda do poder aquisitivo por essas questões: ‘a política do fica em casa e a economia a gente vê depois’ e também por uma guerra lá fora. Mas já estamos voltando à normalidade. Lamentamos a perda do poder aquisitivo dos servidores públicos, mas isso brevemente será recuperado”, disse Bolsonaro durante um evento em Propriá (SE).

A falta de rumo da economia, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, fez com que a inflação oficial de abril, divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alcançasse o maior índice para o mês desde 1996.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O IPCA, indicador usado para medir a inflação oficial, chegou a 1,06%. A variação acumulada em 12 meses é a maior desde outubro de 2003.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE