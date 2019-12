Bolsonaro não traz confiança e agência de risco de que selo de bom pagador vai demorar a voltar

O Brasil vai demorar a recuperar o "grau de investimento", uma espécie de selo de bom pagador, que teve nos governos do PT e perdeu em 2015 no processo do golpe de Estado. Quem afirma é a agência de risco S&P edit

247 - A agência de risco S&P avalia que o Brasil demorará a recuperar o grau de investimento -nota dada a países com economia saudável. O grau de investimento foi uma conquista dos governos do PT e foi perdido em 2015 no processo do golpe de Estado.

Segundo a analista da agência para o Brasil, Livia Honsel, o Brasil tem “fraquezas estruturais” que precisam ser corrigidas sob a lente da disputa política entre governo e Congresso informa a jornalista Marina Dias na Folha de S.Paulo.

“O crescimento ainda é baixo, e temos esse passado recente de certos obstáculos políticos que, no fim, impediram a aprovação de algumas reformas”, disse a analista, fazendo coro ao discurso neoliberal das elites brasileiras e da região.

Para Honsel, as eleições municipais de 2020e a onda de mobilização popular contra os governos de direita que tomou a América Latina nos últimos meses devem ser "levadas em conta" na hora de avaliar a disposição dos parlamentares em aprovar novas mudanças.