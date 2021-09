Bolsonaro prepara pacote de bondades para reverter crise visando as eleições

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O lançamento do programa da linha de crédito voltado para policiais, que conta com R$ 5 bilhões por meio da Caixa, faz parte de um pacote de bondades preparado pelo governo Jair Bolsonaro para tentar reverter a crise criada com as manifestações golpistas do 7 de setembro. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o governo federal está preparando outras medidas nesta direção com o objetivo de fornecer uma “plataforma eleitoral vistosa a Bolsonaro e seus ministros”.

A jornalista observa que somente na cerimônia desta segunda-feira (13), os ministros João Roma, da Cidadania, Anderson Torres, da Justiça, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, todos potenciais candidatos em 2022, fizeram uso do palanque. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também tem o nome ventilado para disputar uma vaga pelo Senado.

Ainda segundo a reportagem, outros anúncios do pacote de bondades serão feitos até o final desta semana, incluindo um aumento no valor máximo dos imóveis financiados pelo programa Casa Verde Amarela, um seguro para evitar que obras fiquem paradas e a redução nas taxas de juros do crédito habitacional com recursos do FGTS.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE