Bolsonaro prepara programa habitacional para policiais, uma de suas bases de apoio, com aporte inicial de R$ 100 milhões

247 - Em um novo aceno aos profissionais de segurança, uma de suas principais bases de apoio, Jair Bolsonaro deverá lançar na próxima semana um programa nacional de financiamento com condições especiais para que policiais e bombeiros possam adquirir uma casa própria. De acordo com o jornal O Globo, o programa terá um aporte inicial de R$ 100 milhões.

O programa, intitulado Habite Seguro, será operado pela Caixa Econômica Federal e contará com um subsídio de R$ 13 mil, que poderá ser usado para pagar a entrada do financiamento e despesas cartoriais. O restante do valor do imóvel poderá ser 100% financiado pela instituição financeira.

Os recursos deverão sair do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), ligado ao Ministério da Justiça, que tem um orçamento de R$ 1,4 bilhão para este ano. A política habitacional para a categoria foi idealizada pelo ex-ministro da Justiça André Mendonça, hoje na chefia da Advocacia-Geral da União (AGU), e deverá ser criada por medida provisória (MP).

O público-alvo do Habite Seguro são policiais que ganham até R$ 7 mil e a taxa de juros deverá ficar entre 4,75% e 7% ao ano. A expectativa é que 629 mil profissionais sejam beneficiados.



