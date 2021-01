Bolsonaro pressiona contra programa de demissões e fechamento de unidades no Banco do Brasil

De acordo com analistas, se o governo paralisar o projeto, haverá uma reação negativa do mercado financeiro edit

247 - Jair Bolsonaro pressionou o Banco do Brasil a revisar o plano de sucateamento da estatal, que prevê a demissão de milhares de operários e o fechamento de centenas de agências.

Segundo interlocutores, Bolsonaro busca a demissão do presidente do banco, André Brandão. De acordo com analistas, se o governo paralisar o projeto, haverá uma reação negativa do mercado financeiro.

Segundo a Folha de S.Paulo, são os ministros Paulo Guedes (Economia), Roberto Campos Neto (Banco Central) e Tereza Cristina (Agricultura) que estão tentando impedir a demissão de Brandão, ex-funcionário de bancos privados que busca privatizar o banco estatal.

