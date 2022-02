Bolsonaro pressiona presidente da Petrobrás a reduzir preço dos combustíveis para não atrapalhar sua campanha

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) está pressionando o presidente da Petrobrás, o general da reserva Joaquim Silva e Luna, a reduzir o preço dos combustíveis no Brasil, com medo do que o alto valor cobrado pode exercer de impacto em sua campanha pela reeleição ao longo de 2022, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

Dados da Petrobrás analisados pela subseção do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) da Federação Única dos Petroleiros (FUP) mostram que a gasolina e o gás de cozinha subiram cinco vezes mais do que a inflação oficial no governo de Jair Bolsonaro.

Auxiliares de Bolsonaro dizem que as últimas conversas entre ele e Luna "não foram fáceis".

Em evento no início de fevereiro, Luna reconheceu que a Petrobrás tem responsabilidade social, mas disse que "não pode fazer políticas públicas".

