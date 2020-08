Bolsonaro pretende estender auxílio emergencial até dezembro com valor reduzido

De olho na reeleição, Jair Bolsonaro estuda com sua equipe econômica a extensão do auxílio emergencial até dezembro. No entanto, governo considera reduzir o valor do benefício edit

247 - Segundo fontes do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro já estuda com sua equipe técnica a extensão do auxílio emergencial com valor reduzido de olho em sua campanha de reeleição. A informação é da jornalista Carla Araújo, do portal UOL.

Atualmente, o valor do auxílio emergencial é de R$600

Segundo a jornalista, “um ministro palaciano relatou que a ideia foi vista de forma positiva e está de fato sendo estudada. A avaliação é de que há um potencial político importantíssimo que Bolsonaro pode angariar com a extensão do benefício”

“Da mesma forma que deu aval para que Paulo Guedes tentar convencer o congresso da necessidade da nova CPMF, o presidente quer agora que o ministro da Economia encontre meios de tornar a medida uma espécie de política de governo”, acrescentou a jornalista.

A reportagem ainda destaca “que a medida é eleitoral até porque terá uma consequência grave: o problema do rombo no caixa, que virá caso a medida seja ampliada. O programa tem um custo mensal aproximado de R$ 50 bilhões. Uma eventual prorrogação com as mesmas regras até o fim do ano faria o custo total chegar a R$ 450 bilhões”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.