Bolsonaro prorroga por 2 meses programa de redução de jornada e salários

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 24, a prorrogação por mais dois meses do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Em vídeo ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, Bolsonaro disse que a medida preserva cerca de 10 milhões de empregos.

A medida provisória inicial, que foi sancionada no início de julho e transformada em lei, previa a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e a redução da jornada e de salários em até 70% por até três meses.

- O Brasil voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades em retomar 100% de suas atividades.



- Por isso assinei o Decreto 10.470/2020 prorrogando o Benefício Emergencial por mais 2 meses. Serão cerca de 10 milhões de empregos preservados. @MinEconomia pic.twitter.com/9JZP0CXMph — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2020

