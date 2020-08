Bolsonaro reclama de cobranças sobre redução do valor do auxílio emergencial: "não é aposentadoria"

“Tem cara já reclamando, o tempo todo assim. Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial. Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, pô, é melhor do que nada”, disse Jair Bolsonaro. Governo diz que vai manter o auxílio emergencial até o final do ano, mas com valor menor edit

Lisandra Paraguassu, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta sexta-feira de quem cobra a manutenção do auxílio emergencial e disse que o benefício, criado como uma ajuda durante a epidemia do novo coronavírus, “não é uma aposentadoria”.

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que o auxílio já consumiu 250 bilhões de reais, mas que o governo vai prorrogar até o final do ano, só que em um valor menor que os 600 reais pagos atualmente, mas algumas pessoas já estariam reclamando do valor.

“Tem cara já reclamando, o tempo todo assim. Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial. Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, pô, é melhor do que nada”, disse.

O governo deve definir nesta sexta o valor que será pago até dezembro. Inicialmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia proposto 200 reais, mas a ideia desagradou o presidente. Bolsonaro já admitiu que não será possível manter os 600, mas quer algo a mais do que Guedes estava disposto a pagar até o momento.

Em discurso em Minas Gerais, na terça-feira, Bolsonaro disse que a sequência do benefício não seria de 600 nem de 200 reais.

Na conversa com apoiadores Bolsonaro disse ainda que o país está “no limite”, indicou que não sabe o que acontecerá “se a economia não pegar” e reclamou que “a cruz que carrega” está “muito pesada”.

“Lamento, esse vírus aí deu uma baqueada na gente, estávamos indo bem pra caramba”, afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.