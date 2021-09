Bolsonaro reduz potencial de crescimento da economia, diz O Globo, em editorial

Jornal diz que expectativa de crescimento forte em 2022 já faz parte do universo de fadas e sacis edit

247 – "Os analistas financeiros parecem enfim ter se dado conta de que o crescimento robusto que previam para o ano que vem pertence ao universo imaginário das fadas, unicórnios e sacis. Desde o início do ano, a média das previsões de alta no PIB de 2022 caiu de 2,5% para 1,72%. Os realistas dizem que será difícil crescer mais de 1% no ano eleitoral. Alguns temem até dois trimestres seguidos de queda, uma recessão técnica", aponta o jornal O Globo, em editorial.

"Há justificativas óbvias para a redução nas expectativas: inflação ressurgente e renitente, alta do dólar, crise hídrica ameaçando a geração de energia e a perspectiva política caótica que emperra qualquer agenda de reformas. Mas há razões menos óbvias, que merecem atenção. O governo Bolsonaro trouxe à tona de modo eloquente a incapacidade crônica do Brasil de enfrentar mazelas atávicas. Como afirmou o economista Persio Arida em entrevista ao jornal Valor Econômico, a 'agenda autoritária e o desrespeito ao meio ambiente têm um custo muito maior do que imaginam'. O efeito indesejado disso tudo é a contração nos investimentos", aponta ainda o editorial.

