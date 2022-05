Bolsonaro, responsável pela política de preços, ataca e culpa Petrobrás: “tem uma legislação completamente própria”

Apoie o 247

247 - Responsável pela política de preços de combustíveis atrelada ao dólar, Jair Bolsonaro voltou a usar sua nova tática para se desvencilhar da culpa: atacar a Petrobrás. Em discurso na Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ele culpou a estatal pelos reajustes na gasolina e disse que o lucro da empresa ‘não se justifica’.

“Esta semana vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo espalhados por todo o Brasil que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais o reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro”, discursou, conforme reportagem do G1 .

Nesta semana, Bolsonaro já havia dito em sua live nas redes sociais que o lucro da estatal era “abusivo”, “um crime” e “um estupro”. Neste sábado, foi no mesmo tom: “Vocês devem estar sabendo o que eu falei na live, né? Tinha um sentimento de que ia ter novo reajuste no preço. Isso é injustificável pelos números da Petrobrás. A Petrobrás não está numa situação de ser independente do Brasil”.

Ele citou que outras petrolíferas do mundo baixaram a margem de lucro para enfrentar a crise com a guerra na Ucrânia, e que espera o mesmo da estatal brasileira. “A Petrobras é diferente. A Petrobras tem um lucro 100% maior que a próxima grande petrolífera do mundo. Não justifica isso daí. Não tem interferência, eles têm uma legislação completamente própria”, afirmou.

E indicou que os petardos contra a empresa vão continuar em seus próximos discursos: “Quero revelar pra vocês, nos próximos dias, quem são os acionistas da Petrobras: fundos de pensão. Nada contra. Nós estamos bancando aposentadorias para gente de fora do Brasil, e polpudas aposentadorias”.

