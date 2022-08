Bolsonaro sanciona LDO 2023 e mantém orçamento secreto, instrumento de cooptação do Congresso

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) sancionou com ao menos 36 vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. Bolsonaro, porém, manteve no texto o pagamento das emendas de relator, que compõem o chamado orçamento secreto do atual governo e que vem sendo utilizado na cooptação de parlamentares no Congresso Nacional. A sanção da LDO 2023 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10).

O texto, prevê uma alta de 2,5% no Produto Interno Bruto PIB do próximo ano e uma inflação acumulada de 3,3%, além de uma taxa de juros básicos da ordem de 10%. A LDO sancionada prevê, ainda, que o salário mínimo passará de R$ 1.212 para R$ 1.294 a partir de janeiro, sem ganho real para o piso salarial do trabalhador. O reajuste que prevê a correção do mínimo apenas pela variação inflacionária, sem ganho real para o trabalhador, foi implantada durante a de Jair Bolsonaro

Os vetos ainda ainda serão avaliados pelo Congresso e podem ser retirados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.