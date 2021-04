Bolsonaro sanciona lei que tira gastos com programas emergenciais da meta fiscal do Orçamento 2021

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou o projeto de lei, fruto de um acordo com o Congresso Nacional (leia mais abaixo), para recompor os gastos obrigatórios do governo para o ano de 2021. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (21/4).

Na segunda-feira (19/4), o Congresso autorizou que a União abra crédito extraordinário para custear medidas voltadas à pandemia do coronavírus sem indicar a origem dos recursos, ou seja, fora do teto de gastos. São elas:

ações e serviços públicos de saúde identificados em categoria de programação de enfrentamento à pandemia;

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe); e

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

Aconselhado pela equipe econômica do governo, Bolsonaro vetou apenas um dispositivo do projeto. O trecho previa a assinatura de contratos e a realização de transferências e doações para municípios em situação de inadimplência com a União.

Continue lenod no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.