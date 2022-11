'Bolsonaro tem que comparecer, reconhecer a derrota, contornar essa crise', diz sócio da Raia Drogasil

Apoie o 247

247 - Sócio e presidente do conselho da RD, dona das redes de farmácias Raia e Drogasil, e integrante do conselho do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), entidade que reúne empresas como Magazine Luiza, Riachuelo, Arezzo e Carrefour, além da própria RD, Antonio Carlos Pipponzi criticou a reclusão de Jair Bolsonaro (PL) após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

"Nessa hora, o presidente tem que comparecer, reconhecer a derrota. Ele ainda é o presidente e deveria estar contornando toda essa crise de movimentos golpistas, deveria estar evitando esse tipo de coisa", afirmou Pipponzi ao UOL sobre os atos golpistas promovidos por Bolsonaro em diversas partes do país.

"É de se estranhar que, num país democrático, a gente tenha um presidente desaparecido. Isso é uma coisa preocupante", declarou ainda.

