Bolsonaro usará recursos remanescentes do Bolsa Família para pagar Auxílio Brasil de R$ 400

247 - O governo Jair Bolsonaro prepara uma medida provisória para pagar a primeira parcela de R$ 400 do Auxílio Brasil a partir de sexta-feira, 10, segundo reportagem da CNN. De acordo com a apuração, o texto deve ser publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7.

O governo, através do Ministério da Cidadania, vai usar os recursos remanescentes do Bolsa Família para garantir o valor aos beneficiários do novo programa social.

A medida provisória também deve tratar do pagamento das parcelas complementares para o ano que vem, mas para isso o governo Bolsonaro conta com o avanço da PEC dos Precatórios no Congresso.

