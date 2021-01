Bolsonaro volta atrás e decide que presidente do BB fica no cargo

Segundo o colunista Lauro Jardim, Paulo Guedes teria convencido Bolsonaro a manter André Brandão na presidência do Banco do Brasil, depois de 24 horas de crise edit

247 - Após longa crise com o ministro Paulo Guedes, Jair Bolsonaro decidiu manter o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, no cargo, segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo .

Informações de bastidores davam conta de que a decisão de Bolsonaro pela demissão já estava tomada e Guedes tenta revertê-la.

O presidente ficou inconformado com o anúncio no início da semana de um PDV para demitir 5 mil funcionários em 2021, além do plano de fechar 361 agências neste ano pelo banco, lembrou o colunista.

No entanto, segundo o Correio Braziliense , integrantes do Palácio do Planalto tiveram acesso prévio ao projeto de demissões.

