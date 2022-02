Bom desempenho do mercado chinês dá confiança aos investidores estrangeiros

Investimentos estrangeiros em janeiro de 2022 tiveram alta de 11,6% em comparação com o mesmo período do ano passado edit

Rádio Internacional da China - Dados divulgados pelo Ministério do Comércio chinês mostram que o país recebeu mais de 102 bilhões de yuans de investimento estrangeiro em janeiro, uma alta de 11,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A cifra representou não apenas um triunfo no início do novo ano, mas emitiu um sinal importante ao exterior de que os investidores estrangeiros estão confiantes no mercado chinês.

Lucros sempre são a motivação para que o capital estrangeiro investa na China. Na sexta-feira passada (11), o governo de Shanghai realizou a primeira assinatura de acordos de investimento estrangeiro em 2022. Um total de 53 programas de investimento estrangeiro foram firmados, num valor total de US $5,44 bilhões e abrangeu as áreas de medicamento biológico, informática eletrônica, automobilística e vestuário. Do total desses projetos, 21 têm valor superior a US $100 milhões.

Os investidores estrangeiros dão importância ao potencial contínuo do mercado chinês. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês alcançou 8,1%, e as vendas no varejo foram de mais de 40 trilhões de yuans, uma alta de 12,5%. O investimento em ativos fixos superou o nível de US $50 trilhões, um aumento de 4,9% em comparação com o ano anterior. A demanda interna contribuiu 79,1% para o crescimento econômico, se tornando a força absoluta do PIB.

Além disso, o país nunca parou de aperfeiçoar seu ambiente de investimento. O governo chinês continuou reduzir a lista de áreas não permitidas ao capital estrangeiro, promoveu 22 medidas de incentivo ao investimento estrangeiro e limpou de forma profunda os regulamentos não correspondentes à Lei de Investimento Estrangeiro.

A China continuará a expandir a abertura e criar um ambiente de negócio voltado ao mercado, regido pela lei e mais internacionalizado, compartilhando os lucros de desenvolvimento com todo o mundo.

